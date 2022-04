Ragusa, tre atleti iblei rappresenteranno l'Italia al Campionato Europeo Juniores della specialità "Carambola a 3 sponde"

Si è conclusa, riscuotendo grandi consensi la 5° prova challenge del Campionato Italiano di Biliardo - specialità "5 birilli", tenutasi in questi giorni a Ragusa. Tre atleti juniores che vivono e si allenano nel Ragusano rappresenteranno l'Italia al Campionato Europeo Juniores della specialità "Carambola a 3 sponde"; si tratta di Paolo Turlà (2006), tesserato nell'ASD La Biglia Modica, che gareggerà nella categoria U21, Giuliano Di Gabriele (2002), tesserato nell'ASD Circolo Cultura Arte e Sport S. Croce Camerina, anch'egli impegnato nella Categoria U 21 e Mirko Russino (2005), tesserato nell'ASD Circolo Cultura Arte e Sport S. Croce Camerina, impegnato nell'U17. Grande entusiasmo e soddisfazione da parte di tutto l'ambiente biliardistico locale per questa importante convocazione nella nazionale italiana. Sarà un impegno importante per i ragazzi allenati dall'Istruttore federale Roberto Turlà, sotto la supervisione del responsabile nazionale del Settore Juniores della F.I.Bi.S.(Federazione Italiana Biliardo Sportivo) Liberato Picciano, collaborati dal Responsabile Nazionale Sez. Carambola e Direttore Sportivo CEB (Confederazione Europea Biliardo) Stefano Malacrita. Il biliardo sta avendo una grande diffusione tra i giovani, e non solo, merito anche di una serie di attività implementate negli ultimi anni come i progetti scuola, a Ragusa presso il Liceo Scientifico E. Fermi si attua da ormai 7 anni il progetto Biliardo & Scuola, ed i raduni regionali juniores voluti fortemente dal presidente regionale F.I.Bi.S. Angelo Contrafatto. Per i ragazzi iblei, che negli ultimi 60 giorni hanno dovuto intensificare i loro allenamenti in previsione dell'importante impegno agonistico, si tratta della prima esperienza internazionale e dovranno affrontare atleti europei certamente più esperienti e già con un palmares di tutto rispetto. Ciò nonostante c'è grande entusiasmo ed energia positiva in previsione delle imminenti competizioni agonistiche. Turlà e Di Gabriele saranno anche impegnati insieme a Luigi De Girolamo ed Emanuele Cucchiara nella specialità Biathlon (combinata "3 sponde" + "5 birilli").

La gara sarà disputata a Desio dal 7 al 10 aprile e gli incontri potranno essere seguiti dal vivo sulla piattaforma www.kozoom.com. Informazioni relative al campionato sul sito della F.I.Bi.S. www.fibis.it. "Desidero augurare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi iblei – ha dichiarato Maria Monisteri, delegata Coni - pronti per un'esperienza che gli regalerà certamente grandi emozioni e, speriamo, successi tricolore".