Esplosione di Ispica, in prognosi riservata uno dei due ragazzi feriti

E' in prognosi riservata uno dei due ragazzi feriti martedì pomeriggio, a Ispica, per un tragico gioco con la polvere pirica recuperata nel deposito dismesso di fuochi d'artificio nei pressi dello stadio comunale. In terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania si trova, infatti, ricoverato il 14enne che ha riportato le lesioni più gravi. Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato e complesso intervento chirurgico che ha visto all'opera oculisti, ortopedici e chirurghi plastici. E' stato necessario, tra l'altro, ricostruire delle porzioni del volto in quanto l'esplosione avvenuta non appena è stata incendiata la polvere pirica, ha investito in pieno il giovane procurandogli anche una ferita alla testa. Le sue condizioni restano molto gravi e bisognerà aspettare le prossime ore prima di sciogliere la prognosi. I medici, comunque, parlano di intervento chirurgico tecnicamente riuscito. Stabili le condizioni dell'altro ragazzo di 15 anni. E' ricoverato al Policlinico di Catania e non corre pericolo di vita. Le indagini sull'episodio sono condotte dai carabinieri di Modica.

Da accertare, in particolare, le circostanze che hanno permesso ai due ragazzi di procurarsi la polvere pirica in una quantità tale da provocare una esplosione avvertita in quasi tutta la città e da causare un vasto incendio.