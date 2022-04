Elezioni comunali in Sicilia, la Lega ragusana si prepara con la lista "Prima l'Italia"

Convocata dal commissario provinciale della Lega di Ragusa, Salvo Mallia, su input del segretario regionale del partito, Nino Minardo, si è tenuta una riunione della sezione provinciale della Lega di Ragusa. Presente, tra gli altri, il deputato regionale, Orazio Ragusa. Un incontro di preparazione in vista delle imminenti elezioni comunali di giugno. La Lega Sicilia si presenterà con la nuova lista lanciata da Matteo Salvini "Prima l’Italia" in occasione del Consiglio federale. In provincia di Ragusa sono sei i comuni interessati al rinnovo di sindaci e consigli comunali: Pozzallo, Scicli, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana. Con la nuova lista, secondo la Lega, c’è un obiettivo a lungo termine: una coalizione di centrodestra moderata. Nel corso della riunione ci si è soffermati sull’inizio della nuova campagna di tesseramenti, gestita dal responsabile provinciale Enzo Giannone e, che, proprio in virtù del nuovo corso politico, costituirà un ulteriore banco di prova della attività del partito.