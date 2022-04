Covid, nel Ragusano meno contagi ma altro morto a Vittoria

In calo i positivi al Covid nel Ragusano, ma aumentano i morti che salgono a 519. Nelle ultime 24 ore è deceduto un 78enne di Vittoria. I positivi sono in tutto 4.449: 4384 si trovano in isolamento domiciliare, 50 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 55, Chiaramonte Gulfi 105, Comiso 331, Giarratana 43, Ispica 271, Modica 998, Monterosso Almo, 37, Pozzallo 272, Ragusa 1.347, Santa Croce Camerina 90, Scicli 350, Vittoria 485.