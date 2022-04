Portopalo, da 5 giorni guasto l'unico distributore di carburanti

Portopalo di Capo Passero peggio del più sperduto paese dell'Africa. Da 5 giorni la popolazione è impossibilità a rifornirsi di carburante e deve andare in trasferta a Pachino per fare benzina e gasolio. Nell'unico impianto del paese, a nord di Portopalo, il cartello affisso su una colonnina è inequivocabile: guasto. Ma nessuno pensa a fare riparare l'impianto. Nè il gestore, nè il proprietario, a quanto sembra, non sono intenzionati a erogare carburante. Alla beffa si unisce il danno. La benzina che è oramai salita alle stelle, nonostante i tagli del governo sull'accise, non arriva a Portopalo. E gli automobilisti restano a secco.