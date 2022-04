Sequestrati 46 chili di cocaina a Cassano allo Ionio, un arresto

I finanzieri della Compagnia di Castrovillari hanno trovato e sequestrato 46 chili di cocaina ed arrestato un cittadino lituano.

Lo stupefacente era nascosto in un furgone guidato da un 40enne che è stato fermato per un controllo nei pressi dello svincolo "Cassano" sulla statale 534, l'arteria che collega l'uscita autostradale di Firmo alla statale 106.

I finanzieri, dopo il controllo dei documenti, hanno ispezionato il veicolo trovando una quarantina di panetti di cocaina, per un peso complessivo, di 46 chili, che immessi sul mercato avrebbero fruttato all'incirca 2 milioni di euro.