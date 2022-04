Amministrative ad Aci Catena, prove di intesa tra Giuseppe Aleo e Giovanni Grasso

Non è caduto nel vuoto l’appello lanciato nei giorni scorsi da Giuseppe Aleo per la ricostruzione di un fronte unico in vista delle ormai prossime amministrative ad Aci Catena. A rispondere all’accorato invito, infatti, è stato Giovanni Grasso con cui si è riaperto il dialogo. I due, riunitisi per trovare una convergenza, hanno concordato di rinunciare a personalismi, con l’obiettivo di costituire un gruppo forte e coeso che possa portare avanti un progetto unico per il rilancio del territorio. Dall’incontro tra Giuseppe Aleo e Giovanni Grasso è emersa la possibilità di trovare soluzioni condivise, che prendano le mosse da idee comuni e non dalla mobilitazione di pacchetti elettorali.