Ucraina, Kharkiv bombardata dai russi 48 volte in 24 ore

Si terrà domani l'incontro tra il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Sul campo prosegue l'offensiva russa, concentrata soprattutto nelle regioni dell'Est, mentre Kiev prova ad aprire nuovi corridoi umanitari per permettere l'esodo della popolazione civile e non si placano le polemiche sul massacro di Bucha. Le truppe russe hanno bombardato le infrastrutture civili di Kharkiv 48 volte nelle ultime 24 ore. Tre persone sono state uccise nella città di Balakliya. Lo ha detto Oleh Synehubov, governatore dell'Oblast di Kharkiv citato da The Kyiv Independent.