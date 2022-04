Abusivismo, sequestrato fabbricato in costruzione a Oppido

I carabinieri, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto dell'abuso edilizio, insieme a personale dell'ufficio tecnico del comune, hanno individuato a Oppido Mamertina, un fabbricato in costruzione in cemento armato, prossimo alla realizzazione, senza alcun permesso o richiesta di costruzione.

Nel corso dell'attività di verifica, i militari hanno sorpreso sul luogo un operaio intento a lavorare ed hanno accertato che l'opera è stata commissionata da un soggetto già noto alle forze dell'ordine per associazione di tipo mafioso, residente a Oppido Mamertina.

L'intero cantiere edile è stato sottoposto a sequestro penale, mentre sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria di Palmi, oltre che l'operaio e il commissionario dell'opera, anche la proprietaria del terreno interessato su cui è stato individuato il cantiere di lavoro, anch'essa già nota alle forze dell'ordine.