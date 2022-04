Scooter contro il guard rail sulla Priolo - Floridia: morto 'Big Gym', aveva 59 anni

Un uomo è morto questa mattina in un grave incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale Priolo - Floridia. La vittima è Emanuele Di Raimondo ed aveva 59 anni. A Priolo era conosciuto con il soprannome di Big Gym. Secondo una ricostruzione fatta dalla polizia intervenuta sul posto, l'uomo era a bordo di uno scooter, quando per cause ancora da accertare, si è schiantato contro il guard rail. Scattati i soccorsi sul posto è arrivata pure un'ambulanza del 118, ma quando i soccorritori sino sono avvicinati al corpo di Di Raimondo a terra sull'asfalto, non c'era più nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo.

I funerali di Di Raimondo saranno celebrati sabato alle 9,30 a Priolo nella chiesa di San Giuseppe Operaio.