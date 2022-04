Covid, positivi in calo nel Ragusano: nessun nuovo decesso

Positivi al virus Covid ancora in calo nel Ragusano. I positivi in totale sono 4.339: 4.268 in isolamento domiciliare, 54 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui i morti sono sempre 519. Ecco i positivi nei vari comuni iblei: Acate 52, Chiaramonte Gulfi 101, Comiso 325, Giarratana 39, Ispica 262, Modica 950, Monterosso Almo 40, Pozzallo 268, Ragusa 1.349, Santa Croce 84, Scicli 328, Vittoria 470.