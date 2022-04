Ibla Classica International, sabato 9 il soprano Anna Maria Sarra accompagnata al pianoforte da Felice Venanzoni

Aprile porta in scena il quinto appuntamento della nuova stagione concertistica Ibla Classica International. Sabato 9 aprile alle ore 18.00 sul palco del teatro Marcello Perracchio di Ragusa si esibirà il soprano Anna Maria Sarra accompagnata al pianoforte dal poliedrico Felice Venanzoni. Lo spettacolo dal titolo “Morgen” è un inno alle splendide musiche di Claude Debussy, Giacomo Rossini, Luigi Arditi e altri grandi compositori. L'evento fondato da Giovanni Cultrera, promosso da Agimus, presieduto da Giuseppe Basile, in collaborazione con l'associazione Qirat, è un'occasione per gli amanti della musica classica di celebrare grandi musicisti, assistendo ad esibizioni sempre precise e di particolare professionalità e bravura degli artisti, capaci sempre di trasmettere profondo amore e rispetto per questa arte sublime, raffinata ed elegante che è la musica classica. Così “Morgen”, con la voce di Anna Maria Sarra e le note suonate da Felice Venanzoni, trasporterà il pubblico cullandolo verso emozioni intense e uniche.

Anna Maria Sarra si diploma in canto con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio di musica “E. R. Duni” di Matera. Si perfeziona in seguito presso la Scuola dell’Opera Italiana di Bologna, presso l’Accademia di Santa Cecilia (Roma) con Renata Scotto, Anna Vandi ed all’Accademia Rossiniana a Pesaro sotto la guida del Maestro Alberto Zedda. Ha seguito diversi master di perfezionamento ed è vincitrice di numerosi concorsi internazionali. E’ stata membro dello Jugens Ensemble del Theater an der Wien di Vienna ed ha cantato in moltissime opere nei maggiori teatri nazionali e non (Lisbona, Savona, Firenze, Napoli, Palermo, Torino,...).

Felice Venanzoni ha studiato al Conservatorio Rossini di Pesaro con Lorenzo Bavaj, diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Si perfeziona con Sergio Fiorentino e Vicktor Merzhanov; e frequenta, all’Accademia Incontri col Maestro di Imola, i corsi di musica da camera con Pier Narciso Masi. Membro di varie formazioni cameristiche, nel 1993 vince il primo premio assoluto al Concorso internazionale di Stresa, sezione duo. Tiene concerti, anche con orchestre, in Italia e all’estero (Madrid, Parigi, Berlino, Dusseldorf, Monaco,...), oltre a tournée in Spagna e Giappone. Attivo da alcuni anni nel campo della lirica, è maestro sostituto all’Arena Sferisterio di Macerata, al Teatro Sociale di Como e all’As.li.Co. di Milano, dove collabora inoltre all’attività didattica e alle master class. Dal 2002 è direttore degli studi musicali al Teatro dell’Opera di Francoforte.

Anche per questo appuntamento di Ibla Classica, grazie alla convenzione siglata con il liceo musicale Giovanni Verga di Modica, sul palco ci saranno tanti giovani talenti. Gli alunni delle Professoresse Giuliana Voi, Fabiana De Luca e Giorgia Maugeri si esibiranno insieme al giovane pianista Gabriel Iuvara, allievo della professoressa Loredana Vernuccio. Musica e danza che evidenziano ancora una volta l'eccellenza del liceo musicale Verga di Modica.

Per info e prenotazioni: 334 5387069 – 338 4339281 – info@iblaclassica.it – www.iblaclassica.it