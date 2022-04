Catania, ritrovate due Fiat Panda rubate: una era stata già smantellata

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato per furto aggravato un pregiudicato di 38 anni, specializzato in questi reati. L’uomo, infatti, tra il 3 e il 4 aprile scorsi, aveva rubato due Fiat Panda, una parcheggiata all’interno di un complesso condominiale in via Villini a Mare e l’altra in via Nicolò Giannotta.

Entrambe le auto oggetto venivano rinvenute dagli investigatori del Commissariato all’interno del quartiere di Picanello, lasciate parcheggiate sulla pubblica via, pronte per essere smantellate al fine di vendere i pezzi di ricambio sul mercato nero. In particolare, si accertava che in una delle due fiat rubate, erano già stati smontati i sedili anteriori e posteriori, l’autoradio e il ruotino di scorta.

Una volta restituite le auto ai legittimi proprietari, i poliziotti si mettevano sulle tracce dell’autore del furto, riuscendo in breve tempo a risalire alla sua identità: un noto pregiudicato, residente a Picanello e specializzato nei furti d’auto. L’uomo, messo alle strette, confessava e, in seguito alla perquisizione effettuata all’interno di un garage a lui in uso, venivano recuperati i sedili anteriori e posteriori della macchina, l’autoradio e il ruotino di scorta.