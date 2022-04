Spacciavano a Canicattini Bagni, una coppia finisce ai domiciliari

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Noto.

I carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni, a seguito di una perquisizione d’iniziativa presso un’abitazione sita in Contrada Garofalo, hanno arrestato un cittadino italiano e la sua convivente tedesca, responsabili di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti scoperta nei giorni scorsi dai militari. A conferma della tesi investigativa, durante la perquisizione sono stati rinvenuti oltre 60 grammi di marijuana già pronta per essere spacciata nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La coppia è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari.