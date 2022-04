Rifiuti a Siracusa, riaperto il Centro comunale di raccolta in contrada Targia

Riaperto a Siracusa il centro comunale di raccolta di contrada Targia, chiuso da giorno 1 aprile per il mancato rinnovo, entro i tempi previsti, dell’Autorizzazione ambientale unica rilasciata ieri dal Libero consorzio di comuni.

Il Ccr ha ripreso l’attività di sempre e con gli stessi orari: il lunedì dalle 14 alle 20; da martedì a sabato dalle 8 alle 20; domenica 8-14. In aggiunta, continuerà a funzionare il Ccr mobile utilizzato in questo giorni per attenuare i disagi e che staziona in Ortigia, nella zona del parcheggio Talete, dalle 15,30 alle 21,30 tutti i giorni tranne la domenica.

«Prendiamo atto con soddisfazione – commentano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri – che l’autorizzazione è stata rilasciata nel volgere di pochi giorni e che, con le contromisure adottate, siamo riusciti a contenere i disagi dei siracusani. Resta il rammarico del disservizio causato per un atto tutto di competenza degli uffici interessati e che non avrebbe dovuto verificarsi».