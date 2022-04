Screening sanitario il 24 aprile nelle piazze del Siracusano

Domenica 24 aprile 2022 l’Asp di Siracusa partecipa al Lions Day, giornata mondiale del Lions Club International dedicata, grazie al protocollo d’intesa con l’Assessorato regionale della Salute, anche agli “screening sanitari di primavera” per la prevenzione e la promozione della salute.

Durante la manifestazione sarà distribuito materiale informativo, fornite informazioni sull’alimentazione e sui corretti stili di vita, sulla prevenzione di alcune patologie neoplastiche, si potranno eseguire screening del diabete, della vista e dell’udito e si potranno prenotare mammografie per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, Pap Test e HPV-DNA test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

A Siracusa si potranno anche eseguire su prenotazione mammografie al Centro screening Mammografico dell’Ospedale Rizza. A Palazzolo, Augusta e Lentini personale del Centro Gestionale Screening dell’Azienda sanitaria consegnerà i kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto.

In provincia di Siracusa lo “screening sanitario di primavera” si svolgerà nei seguenti comuni dalle ore 9.30 alle ore 12.30:

Siracusa - Piazza Santa Lucia

Augusta - Piazza Unità d’Italia

Floridia - Piazza del Popolo

Lentini - Piazza Duomo

Palazzolo Acreide - Piazza del Popolo

Priolo - Area Mercatale Marina di Priolo