Nuova strage di civili in Ucraina, 39 morti alla stazione di Kramatorsk

Un attacco russo contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk nella regione di Donetsk ha provocato almeno 39 morti: 4 bambini tra le vittime, secondo il servizio di sicurezza dell'Ucraina citato da Ukrainska Pravda. "Per ogni vita uccisa, la Russia risponderà davanti alla legge", ha affermato Kiev. "(Le evacuazioni) sono in corso dal 26 febbraio, e i russi - ha detto Tetiana Ihnatchenko, portavoce dell'amministrazione regionale di Donetsk alla tv ucraina - sapevano che migliaia di persone sono lì ogni giorno". "Credo che questo sia quello su cui contavano". Sul missile si legge la scritta, in russo, "per i bambini": lo denuncia la televisione ucraina Ukraine 24 su Telegram, pubblicando un video in cui si vede il missile, parzialmente distrutto, con la scritta bianca in cirillico. E' impossibile al momento stabilire chi abbia scritto la frase sul razzo.

"Gli occupanti hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk Point U - ha commentato il presidente Zelensky -, dove migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati... Circa 30 persone sono morte, circa 100 persone sono rimaste ferite in varia misura. Sul posto sono già presenti polizia e soccorritori. I russi disumani non abbandonano i loro metodi - dice -. Non avendo la forza e il coraggio di opporsi a noi sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile. Questo è un male che non ha limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai". "Quella di Kramatorsk era solo la solita stazione ferroviaria nell'Ucraina orientale dove le persone si erano radunate in attesa dell'evacuazione. In questo modo la Russia protegge i russofoni nell'Ucraina orientale?", ha detto ancora Zelensky in un messaggio video rivolto al parlamento finlandese. "Qualcuno può spiegare perché la Russia ha bisogno di questa guerra? Perché sparare ai civili con i missili? Perché questa crudeltà?" ha chiesto Zelensky.

La replica della Russia. Il ministero della Difesa di Mosca ha smentito che l'esercito russo abbia bombardato la stazione di Kramatorsk parlando di "provocazione" degli ucraini, riferisce la Tass. I frammenti del missile che appaiono in un video vicino alla stazione di Kramatorsk appartengono ad un vettore Tochka-U, "utilizzato solo dalle forze ucraine", ha affermato il ministero della Difesa russo, respingendo le accuse delle autorità di Kiev, riferisce l'agenzia Interfax.