Bronte, fine settimana di escursioni verso Monte Ruvolo per gli studenti

E’ iniziato il secondo fine settimana di escursioni per i ragazzi degli istituti scolastici di Bronte verso Monte Ruvolo. Gli studenti della Scuola media, che non hanno partecipato alle scorse escursioni, accompagnati dai docenti e dal responsabile della I Area del Comune Patrizia Orefice, si sono incamminati fra le gigantesche ginestre di Piano dei Grilli per arrivare fino alla terrazza panoramica del rifugio di Monte Ruvolo.

Ed alla partenza è stato presente anche il sindaco Pino Firrarello: “Sono tanti gli aspetti della vostra città che dovete conoscere. – ha affermato il sindaco rivolgendosi ai ragazzi – Due però sono fondamentali: la storia ed il patrimonio ambientale. Entrambi sono unici e caratterizzano la città. E se, con la storia dei Fatti del 1860, siamo riusciti anche a cambiare qualche capitolo dei vecchi libri di storia, riguardo l’ambiente che ci circonda dobbiamo imparare ad apprezzarlo. Possiamo farlo però solo se lo conosciamo. Per questo ho deciso di organizzare queste escursioni primaverili. Serviranno a farvi sapere che a 2 passi da casa vostra c’è un vero paradiso della natura”.

Il ritrovo del gruppo era previsto a Piano dei Grilli, a circa 1200 metri. Arrivarci è stato facile perché la Casermetta di Piano dei Grilli, punto base per l’escursionismo del Parco dell’Etna, è raggiungibile in auto attraverso una suggestiva strada in basolato lavico che si inerpica fra le lave cordate del 1651.

Da Piano dei Grilli, superato il cancello che permette solo l’accesso pedonale, gli studenti, con 45 minuti di gradevole passeggiata, interrotta solo dalle spiegazioni naturalistiche di Angelo Spitaleri del Cai, hanno raggiunto i 1410 metri di monte Ruvolo, il “conetto a due cime” ricoperto di ginestra mista a roverella. Sul posto, oltre al rifugio, i ragazzi hanno apprezzato la vista fantastica verso la valle ed i monti Nebrodi. Monte Ruvolo, infatti, è una meravigliosa terrazza che al tramonto offre un panorama mozzafiato. Ma le escursioni continuano.