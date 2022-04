Lampedusa, alle Dogane le auto sequestrate a contrabbandieri

All’ ADM del Canale di Sicilia, sede di Lampedusa, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di consegna dei mezzi sequestrati e confiscati da Agenzia Dogane e Monopoli nell’ambito dell’attività di lotta al contrabbando delle autovetture. Al molo Favarolo, luogo simbolo di Lampedusa per l’approdo dei migranti, dove fino a pochi giorni fa stazionavano le imbarcazioni, sequestrate e in custodia di ADM, e bonificato a seguito ultimi interventi di rimozione, il Direttore Territoriale Luigi Liberatore ha consegnato ufficialmente al responsabile della sede Luca Benini l’autovettura Jeep – modello Wrangler e il quod Polaris - modello Ranger.

Gli automezzi saranno utilizzati dai funzionari ADM, in servizio presso l’isola di Lampedusa, nello svolgimento delle attività istituzionali, condotte nel territorio che si estende per oltre 20 chilometri quadrati.