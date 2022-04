Basket, serie B: Virtus Kleb Ragusa in grande spolvero batte con merito la Fortitudo Agrigento

Per il recupero della 19ª giornata del campionato di serie B la Virtus Kleb Ragusa ospita la Fortitudo Agrigento. Partita che doveva disputarsi a Febbraio ma che per la positività di alcuni giocatori è stata rinviata. Agrigento cerca la ventiduesima vittoria per battere il record di vittorie consecutive della LNP detenuto adesso da San Severo. Ragusa dopo la vittoria su Torrenova vuole mantenere la striscia positiva per avere un buon piazzamento ai play-off.

Partita avvincente con l’ultimo minuto di incredibili palpiti: succede di tutto e la lucidità lascia spazio al nervosismo. I ragusani si giocano il tutto e per tutto. Stefanini subisce fallo e dalla linea della carità realizza i due tiri liberi che portano i ragusani a – 2 . Rotondo dal centro del pitturato riaggancia gli ospiti (74-74) e il pala Padua si infiamma. Questa volta Costi subisce fallo e dalla linea dei tiri liberi non riesce a realizzare. Ultimi secondi al cardiopalma. Grande sbaglia dall’area e ne approfitta Chessari a 1 secondo dalla fine che con un tripla supera Agrigento e gli spettatori esplodono in un boato enorme. Ultimo possesso agrigentino che non porta a nulla e così la Virtus Kleb Ragusa batte la Fortitudo Agrigento con il risultato finale di 77 a 74.

«Voglio fare subito – commenta a caldo coach Bocchino – i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto una gara superlativa. Anche quando sembrava che Agrigento fosse in fuga i miei giocatori non hanno perso la lucidità e la concentrazione e mattoncino dopo mattoncino si è arrivato all’aggancio e poi al sorpasso. L’ho detto alla vigilia del match: perdere è facile ma vincere con una squadra del genere sarà un’eccezione. E così è stato! Complimenti a tutti i ragazzi dal primo all’ultimo perché sono stati loro gli artefici di questa splendida vittoria»

VIRTUS KLEB RAGUSA – FORTITUDO AGRIGENTO: 77 - 74

Parziali: 16-19; 35-45; 55-59

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 13, Incremona ne, Rotondo 19, Da Campo 17, Stefanini 15, Simon,

Festinese ne, Sorrentino ne, Salafia ne, Canzonieri 3, Picarelli, Ianelli 10.

Coach Bocchino

FORTITUDO AGRIGENTO

Traore, Grande 19, Indelicato ne, Cuffaro 7, Bruno 6, Costi 14, Chiarastella ne, Morici 16, Bellavia, Peterson 6, Mayer, Lo Biondo 6

Coach Catalani

Arbitri: Giordano - Rubera

Piero Burrugano