Giovani donne della Romania schiavizzate e fatte prostituire, 20 arresti a Bari

Venti persone sono state arrestate dalla polizia a Bari e in altre città pugliesi con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, allo sfruttamento della prostituzione e altri delitti contro la persona. Gli arrestati, alcuni dei quali sono finiti in carcere e altri ai domiciliari, sono accusati di aver sfruttato giovani donne provenienti dalla Romania secondo lo schema del "lover boy", fingendosi cioè innamorati di loro per attirarle in trappola e quindi obbligandole a prostituirsi.