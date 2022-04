Centro destra confuso, Musumeci: "Non voglio entrare in questo stucchevole dibattito"

"Non voglio entrare in uno stucchevole dibattito elettorale". Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un giudizio sulle ultime posizioni espresse da esponenti del centro centra.

L'ultima quella di Marcello Dell'Utri che ha giudicato Musumeci il migliore candidato dello schieramento da presentare per una riconferma. Ma si tratta, ha replicato Matteo Salvini, di una posizione personale.

"Affidiamoci con molta serenità - ha detto Musumeci - alla responsabilità politiche di tutte le forze del centro destra.

Aspetto solo di conoscere il mio rivale o i miei rivali. E spero che i nomi arrivino presto", Musumeci si è poi allontanato spiegando di essere atteso per una riunione su un tema che non ha precisato.