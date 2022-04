Sicurezza stradale, proiettato al Vasquez di Siracusa "Young Europe"

Con un grande successo di pubblico si è concluso il secondo evento inserito nel calendario degli appuntamenti con il progetto Icaro 2022. L'evento - al cineteatro Vasquez di Siracusa, - e suddiviso anche quest’anno in due giornate per via dell'elevato numero di adesioni, ha previsto la proiezione del film Young Europe, realizzato 10 anni fa con grande lungimiranza tenuto conto della sua incontestabile attualità.

Il pubblico, composto dagli studenti delle terze classi degli istituti superiori, ha seguito con grande attenzione il film, così come il commovente intervento di Debora Lentini, il cui figlio Stefano ha perso la vita sulla strada travolto da un camion.

Interessante anche il dibattito tra il pubblico, il Comandante della Polizia Stradale, Antonio Capodicasa, alcuni attori di "Young Europe" (Matteo Vicino, Michele Gammino, Riccardo Leonelli, Camilla Ferranti e Victoria Oberli) e il regista Matteo Vicino.