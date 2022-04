Imprese, la Cna apre uno sportello a Marsala

Un punto di riferimento per le imprese del territorio. È con questo auspicio che ieri pomeriggio è stato inaugurato a Marsala un nuovo sportello CNA, in via Vito Falco n°6, zona Salinella, di fronte il Circolo Velico.

“È questa una sede fondamentale per la Sicilia- ha dichiarato Piero Giglione, Segretario CNA regionale, presente all’evento- che sancisce anche la volontà di CNA di creare un rapporto sinergico tra l’Associazione di categoria e le istituzioni, al fine di agevolare ancora di più le azioni di supporto e sostegno alle aziende e agli artigiani che operano nel territorio”.

Ed effettivamente il riferimento dello sportello per le imprese a Marsala è un giovane, Giancarlo Bonomo, che vanta una lunga esperienza nei patronati e che è anche consigliere comunale di Marsala.

“Farò in modo- ha detto con entusiasmo- di mettere al servizio di imprenditori ed artigiani la professionalità acquisita nel tempo, e di farmi portavoce delle loro istanze grazie al mio ruolo istituzionale. Sono orgoglioso di essere stato coinvolto nell’ambizioso progetto di ammodernamento di CNA e sono convinto che riusciremo a fare un ottimo lavoro di gruppo a servizio delle imprese”.

Presente all’inaugurazione anche il Sindaco Massimo Grillo. “Siamo ben disposti al confronto- ha dichiarato il primo cittadino di Marsala- e disponibili ad ascoltare consigli e suggerimenti di questa Organizzazione che si interfaccia giornalmente con imprenditori ed artigiani, e che quindi può ispirare e sollecitare azioni importanti a favore delle imprese del territorio”.

Lo sportello fungerà insieme da Caf, da Patronato e da sportello per i servizi alle imprese.

“Più che l’inaugurazione di uno sportello- hanno detto i vertici di CNA Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala- si tratta dell’inaugurazione di una nuova fase dell’Organizzazione. Presso questa sede sono infatti stati accorpati tutti i servizi alle imprese che può prestare CNA, dalla formazione alle politiche attive del lavoro, tra cui Garanzia Giovani, alle informazioni sui servizi che riguardano il credito e la finanza agevolata, Superbonus e i bandi per accedere ai fondi EBAS. L’Associazione di categoria è davvero riuscita a trasformare le difficoltà del periodo che stiamo vivendo cogliendo l’occasione per accelerare il proprio processo di ammodernamento, e per farsi più presente e più vicina alle imprese del territorio”.

La sede sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19. Per informazioni, è possibile anche inviare una email all’indirizzo bonomo.cnamarsala@gmail.com.