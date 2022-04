Bagno di folla a Catania per De Luca: lanciati i primi nomi per le Regionali

Bagno di folla alle Cimiere di Catania per Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione, alle elezioni d'autunno. L'ex sindaco di Messina è stato come un fiume in piena e non ha risparmiato nessuno, tantomeno l'attuale governo della Regione. Ha presentato la sua 'Sicilia Vera', lanciando nel ring delle elezioni alcuni candidati (alcuni anonimi e sconosciuti), altri di un certo peso.

Questi alcuni nomi: A Catania corrono con Sicilia Vera, Claudio Collura, Antonio Danubio, Santo Primavera. A Messina in lista, Danilo Lo Giudice, Mario Briguglio, Alessandro de Leo, Marco Vicari. A Ragusa, Paolo Monaca, per la provincia di Siracusa, la rosolinese, Romina Miano, mentre a Caltanissetta, Gaetano Nola. A Enna Francesco Alberghina.