La Finanza sequestra a Rosolini immobile abusivo di 200 metri quadrati

I finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno concluso un'attività in materia di abusivismo edilizio e spesa pubblica, sequestrando a Rosolini un immobile in costruzione realizzato in assenza delle previste autorizzazioni amministrative da un operaio che aveva indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

Le Fiamme Gialle, dopo aver notato la presenza dell'operaio intento a lavorare in una proprietà privata nel comune di Rosolini, hanno controllato il cantiere edile per verificare la regolarità delle autorizzazioni necessarie per la costruzione dell'immobile.

I controlli hanno consentito di riscontrare che i lavori in corso e la struttura di oltre 90 mq, realizzata su un battuto di cemento di circa 200 mq, erano stati avviati e realizzati senza aver ottenuto la prevista "autorizzazione a costruire".L'operaio, impiegato "in nero" presso il cantiere, è risultato percettore del reddito di cittadinanza: a offrire a quest'ultimo un'occupazione sono stati i proprietari dell'immobile al quale sono stati mossi rilievi di natura amministrativa che prevedono la procedura di irrogazione della maxi-sanzione.

L'irregolarità accertata è stata inoltre segnalata all'INPS per l'avvio della procedura di revoca del beneficio e restituzione delle somme indebitamente percepite, ammontanti a oltre 4.000 euro, mentre l'operaio è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.