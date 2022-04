Elezioni a Palermo, Cascio: "Inquietanti le parole di Dell'Utri su di me"

"Non so francamente a cosa si riferisca l'ex senatore. Io non ho chiesto nessun ruolo, nemmeno la candidatura a Palermo se per questo. Le sue esternazioni, per altro non richieste, mi risultano incomprensibili. Posso dire piuttosto una cosa?Dopo quello che hanno detto Patronaggio e Di Matteo trovo inquietante che Dell'Utri entri a gamba tesa nel dibattito sulle comunali a 24 ore dall'ufficializzazione della mia candidatura".

Lo dice, in un'intervista all'edizione Palermo di Repubblica, Francesco Cascio, in campo per la corsa a sindaco nel capoluogo siciliano.

Sulla sua candidatura l'ex senatore Marcello Dell'Utri, nell'intervista di ieri a Repubblica, aveva detto: "Cascio? Lo stimo ma forse è meglio che svolga un altro ruolo. Il miglior nome è quello dell'ex rettore Lagalla".

"Dopo il vertice di mercoledì scorso - aggiunge Cascio - la strada era tracciata. Se mi danno il via libera io in 12 ore sono pronto.

Ma la mia pazienza ha un limite". Cascio precisa: "non posso restare in attesa all'infinito. Del resto io ho una vita, un lavoro. Non mi sarei fatto avanti se non me lo avessero chiesto".