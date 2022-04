Porto Empedocle, Moncada minaccia di lanciarsi dal tetto del capannone

Protesta dell'imprenditore Salvatore Moncada, considerato il 're dell'eolico'. Questa mattina è salito sul tetto di un capannone del suo stabilimento a Porto Empedocle e minaccia di gettarsi giù.

"Da 10 anni - dice l'imprenditore in un video su Facebook - la Procura di Agrigento indaga su di me e sono incensurato. Sono sotto intercettazioni, sotto azioni cautelari continue. Tale mia reazione è data soprattutto dal fato che abbiamo presentato degli esposti al Csm, al Minisetro di Grazie e Giustizia, alla Procura di Caltanissetta, esposti per estorsioni da parte di ex colllaboratori e non riceviamo da un lato nessuna tutela. Noi vogliamo essere giudicati, ma se sono ancora incensurato significa che ho fatto l'imprenditore in modo onesto e ciò che ho fatto per la mia città".

E' arrivata la risposta della Procura di Agrigento che in una nota scrive: "Con riguardo alla pubbliche rimostranze poste attualmente in essere da parte del titolare delle Società 'M Rinnovabili srl' e 'Moncada Energy Group' riconducibili al Geometra Salvatore Moncada, si ritiene opportuno chiarire e ribadire quanto segue:

ferma restando la qualità di persona sottoposta ad indagini del Geometra Moncada e sottolineata la circostanza che la disposta misura cautelare del sequestro preventivo di somme per oltre sei milioni di euro è stata confermata, in ultimo, anche dalla Corte di Cassazione, questo Ufficio (come per qualsiasi altro indagato) rimane sempre disponibile ad ascoltare tutte le argomentazioni e tutte le ragioni che il Geometra, Salvatore Moncada, con l'assistenza o per il tramite dei suoi difensori, riterrà utile esporre a proprio beneficio ed interesse".