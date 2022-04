Spacciava cocaina e marijuana, arrestato a San Cristoforo a Catania

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della squadra mobile della Questura di Catania.

Il giovane è stato bloccato nel rione San Giovanni Galermo dopo essere stato sorpreso in possesso di 100 grammi di marijuana. Durante la perquisizione nell'immobile dal quale era uscito la polizia ha trovato e sequestrato 50 grammi di cocaina, circa 800 grammi di marijuana, bilance di precisione, materiale per confezionare dosi e munizioni.