Marevivo ripulisce i fondali di Pantelleria coi bambini

I bambini di Pantelleria sono stati i protagonisti della giornata di educazione ambientale promossa da Marevivo in collaborazione con il Parco nazionale dell'isola e la Guardia Costiera.

Nella zona del porto di Scauri, con la partecipazione di tanti marittimi ed esperti di diving, sono state svolte attività di recupero dei rifiuti gettati in mare: oggetti di plastica e vetro e anche pneumatici.

Con la supervisione di Carmen Di Penta, presidentessa di Marevivo, bambini e ragazzi hanno anche ascoltato le spiegazioni di Andrea Biddittu su tutte le forme di micro organismi presenti nei rifiuti recuperati. "L'attività di educazione ambientale - spiega una nota del Parco di Pantelleria - resta uno dei punti fermi dell'attività del Parco che vede in questa collaborazione aperta con altri soggetti il giusto percorso per poter interagire con le famiglie e arrivare alle future generazioni a cui spetterà il compito di tutelare l'ambiente".