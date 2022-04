Colpaccio del Palermo a Monopoli: i rosanero vincono per 2 - 0: in gol Valente e Brunori

Il Palermo vince 2-0 a Monopoli nell'anticipo della terzultima giornata del girone C di serie C.

Terzo successo di fila, firmato da Valente e Brunori (24^ rete) e che consente alla squadra di Silvio Baldini di sorpassare i pugliesi e di lanciarsi nella corsa per il secondo posto.

Al 19' Palermo in vantaggio: cross da sinistra di Giron che sorprende la difesa di casa e zampata vincente di Valente. Nella ripresa i rosanero sfiorano il raddoppio con Soleri che dopo uno scambio con Brunori conclude con un rasoterra, Loria blocca in due tempi.

Al 33' il raddoppio del solito Brunori; l'attaccante, tra due avversari, infila il portiere sul secondo palo con una conclusione a giro dal limite dell'area. Nel finale altra grossa occasione del Palermo che con Valente colpisce il palo su assist di Brunori.