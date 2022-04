Turista precipita con il parapendio a Letojanni: morto un 64enne

Un turista svizzero è morto a Letojanni (Messina) dopo essere precipitato con il parapendio. Si tratta di un 60enne. Secondo i primi accertamenti potrebbe avere accusato un malore mentre era in volo. L'uomo è finito inmare. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L'uomo, un 64enne di nazionalità elvetica, era partito con il parapendio dal piccolo centro abitato di Gallodoro e stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe improvvisamente accusato un malore e sarebbe poi finito in mare, nelle acque di Letojanni, non riuscendo ad evitare il peggio e a sfuggire ad un drammatico destino. Vani si sono rivelati i soccorsi prontamente portati sul posto dal 118 ed il tentativo di salvare l'uomo e rianimarlo. Sul posto sono accorsi, oltre alla postazione medica del 118, i Carabinieri di Taormina e la Locamare di Giardini Naxos.