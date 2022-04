Nell’Aula magna del Monastero dei Benedettini di Catania, si è svolto il convegno “Catania+Comiso – Il sistema aeroportuale Hub del Mediterraneo – Traguardo dopo traguardo”, organizzato da SAC, Società di gestione dell’Aeroporto di Catania.

I lavori, moderati dal giornalista de "La Sicilia" Mario Barresi, hanno visto succedersi gli interventi dei maggiori esponenti del mondo aeroportuale nazionale, chiamati a fare il punto su un comparto fondamentale per l’economia e lo sviluppo del Paese e in particolare del Mezzogiorno d’Italia. Con uno sguardo particolare sul presente e, soprattutto, sul futuro degli aeroporti di Catania e di Comiso, infrastrutture strategiche per il territorio siciliano.

Dopo un breve saluto da parte del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, l’apertura dei lavori è stata affidata al padrone di casa, il rettore Francesco Priolo. "Unict in questi anni ha investito sempre di più sul rapporto con il territorio e lo abbiamo visto in piena pandemia. Adesso dobbiamo ripartire e la formazione riveste un ruolo fondamentale per i nostri giovani al fine di evitare "fughe di cervelli". E il trend di questi ultimi due anni lo dimostra, proprio nell'anno accademico 2021-2022 abbiamo registrato un +11 per cento di immatricolati ponendoci come secondo ateneo in Italia in questa graduatoria. Ma adesso dobbiamo raccogliere e vincere una nuova sfida per sostenere la mobilità grazie all' innovazione e alla ricerca sfruttando i fondi del Pnrr. Unict, con i suoi dipartimenti di Ingegneria, sta investendo in questo ambito fornendo con diversi progetti di ricerca soluzioni per la mitigazione dei rischi relativi alla cenere dell'Etna che in più occasioni ha portato alla chiusura degli scali di Catania e anche Comiso" - ha detto.

Anche il sindaco di Catania facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, ha sottolineato la necessità che le istituzioni collaborino per lo sviluppo del territorio.

Una dimostrazione di collaborazione in chiave di sviluppo è la fusione delle società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, come evidenziato da Maria Rita Schembari, sindaca del comune ibleo. “Oggi si delineano i contorni di un’infrastruttura che servirà un bacino molto grande e con grandissime prospettive, non solo per quel che riguarda il volume del traffico passeggeri che vede l’aeroporto di Catania tra i primi in Italia, ma anche per la presenza di una grande struttura complementare che, con un'unica società di gestione, potrà sfruttare un prezioso patrimonio che sta attorno l’aeroporto di Comiso, anche verso altre direttrici, sempre con il sostegno dell’amministrazione regionale” – ha dichiarato.

L’importanza di un'unica società di gestione per il sistema aeroportuale del SudEst è ciò su cui ha posto l’accento anche il presidente della SAC, Sandro Gambuzza.

Il presidente della Soaco, la Società di gestione dell’Aeroporto di Comiso, Giuseppe Mistretta, ha chiuso la prima fase dei lavori.

Gli interventi “tecnici” sono stati aperti dal direttore generale di ENAC, Alessio Quaranta, con un intervento dal titolo “La ripresa del trasporto aereo nel post-pandemia”.

La chiusura dei lavori è stata affidata a Pier Lugi Di Palma, presidente ENAC. “Nel 1995, a Catania, si contavano 2 milioni di passeggeri. Nico Torrisi, nel 2019 ha permesso a questo scalo fondamentale per il territorio di toccare il traguardo –mai raggiunto prima in Sicilia- dei 10 milioni di passeggeri, aumentandoli al ritmo di un milione all’anno. E speriamo possa portarli anche oltre, negli anni a venire.

NELLA FOTO, da sinistra: Palombelli, Borgomeo, Quaranta, Isgrò, Di Palma, Torrisi, Dibennardo