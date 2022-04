Scicli, alla Quam la mostra biografica dedicata a Franco Sarnari dal 23 aprile

Sabato 23 aprile alle 19 si apre alle Quam di Scicli la mostra biografica dedicata a Franco Sarnari, uno dei più interessanti autori italiani del secondo Novecento, romano d’origine e presente in Sicilia dai primi anni Settanta. Una mostra sulla sua storia, dalle storie d’infanzia durante la seconda guerra mondiale, fino alle prime manifestazioni per la tutela dell’Ambiente in Sicilia, dalla fondazione del gruppo del Girasole a Roma nel 1965, alla nascita del Gruppo di Scicli degli anni ottanta.

Con la mostra si apre ufficialmente anche l’Archivio Franco Sarnari, un progetto a cui i figli hanno lavorato a lungo, che sottolinea un costante interesse nazionale sulla ricerca dell’autore.

La mostra, a cura del figlio Antonio Sarnari, promette di essere un concentrato ricchissimo di documenti, foto, appunti, bozzetti e opere, ma anche racconti dell’autore stesso, sulla propria vita personale, questi ultimi rarissimi per la sua nota riservatezza. L’opening è per sabato 23 aprile alle 19, la mostra è ad ingresso gratuito e rimarrà visitabile fino al 18 giugno dal martedì al sabato mattina e pomeriggio con orari di galleria, info allo 0932-931154.

