Giornata del mare, una mostra fotografica della Marina ad Avola

Dal 2018, in Italia, ogni anno l’11 aprile è dedicato a un’ampia riflessione sul valore del mare dal punto di vista ambientale, culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

La giornata del mare costituisce un’occasione per porre l’attenzione sulla risorsa geografica più importante dell’Italia. Coniugando i valori che la giornata propone è in corso presso la sala Fratenantonio del Comune di Avola una mostra istituzionale della Marina Militare all’interno della quale è possibile entrare a contatto con le attività della Forza Armata.

La mostra è stata inaugurata il 7 aprile alla presenza del Contrammiraglio Andrea Cottini, del sindaco di Avola Luca Cannta e dell’On. Rossana Cannata. All’inaugurazione è seguita la presentazione del libro “Cannoni di Avola e la battaglia di Capo Passero” dello studioso Sergio RUSSO, durante la quale sono state illustrate le attività dei subacquei della Marina Militare, in special modo nella tutela dei beni culturali sommersi.

All’interno della mostra è possibile infatti anche visionare alcuni reperti recuperati dal Nucleo SDAI di Augusta nei fondali prospicenti il litorale avolese.