Avola, 3 segnalati in Prefettura perchè trovati in possesso di droghe

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, Agenti del Commissariato di Avola, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente tre uomini, rispettivamente di 29, 21 e di 41 anni, sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Al giovane ventunenne è stata anche ritirata la patente.

Quest’ultimo è stato, altresì, denunciato per possesso illegale di un coltello a scatto dalla lunghezza complessiva di 22 centimetri, nascosto nel vano porta oggetti della sua autovettura e per porto illegale di un manganello telescopico e di una mazza da baseball in alluminio, rinvenuti nel bagagliaio.