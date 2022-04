Siracusa, atti persecutori nei confronti della ex: ai domiciliari col braccialetto

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un cittadino di origine marocchina di 29 anni, accusato di atti persecutori e danneggiamento.

L’arrestato, con plurime condotte reiterate nel tempo, minacciava, molestava e aggrediva fisicamente l’ex compagna in un arco di tempo che va dal marzo del 2021 ai primi del mese di aprile del corrente anno.

I continui comportamenti intimidatori posti in essere dall’uomo, anche in presenza dei figli dell’ex compagna, provocavano nella vittima un grave e perdurante stato di ansia, nonché timore per la sua incolumità e per quella dei suoi figli, tale da rendere indispensabile l’applicazione della misura cautelare. L’uomo, al termine delle incombenze di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari.