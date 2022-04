La scorsa notte la polizia a Siracusa, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso, nella Strada Benalì, due siracusani, entrambi di 42 anni, mentre rubavano oltre 150 metri di cavi elettrici dell’illuminazione pubblica. I due sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, posti ai domiciliari in attesa del rito per direttissima che sarà celebrato lunedì.