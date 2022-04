Modica, iniziativa benefica del Rotary Club a favore della popolazione ucraina

Iniziativa del Rotary Club di Modica e del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica per l’evento benefico “Modica in service per l’Ucraina” finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di una tenda di primo soccorso Shelter box da installare ai confini dell’Ucraina, nonché per il sostegno degli ucraini presenti in città. Uno stand con prodotti tipici è stato allestito domenica in piazza Matteotti. Numerose le offerte in cambio di un un kit comprendente: una confezione di fava cottoia modicana, cucinata ed imbustata dall’Istituto Alberghiero "Principi grimaldi" e una barretta di cioccolato Modica IGP offerte dalle imprese consortili: Antica Dolceria Rizza, Cappello, Ciokarrua, Nacrè, Peluso, Sfizi Golosi e Tipico Barocco. L'iniziativa pro Ucraina è stata sostenuta dall'Amministrazione Comunale e supportata dall’Istituto alberghiero modicano.