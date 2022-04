A 18 Siracusa-Gela: scontro fra una Giulietta e una Jeep: ferito un 15enne

Scontro fra una Giulietta Alfa Romeo e una Jeep Cheroke sull'autostrada Siracusa-Gela in territorio siracusano intorno alle 7,30 di oggi. E' rimasto ferito un ragazzo di 15 anni che viaggiava a bordo della Giulietta. Ha riportato alcune lesioni; le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto, per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità la Polizia Stradale di Siracusa. Le due auto coinvolte viaggiavano entrambe in direzione Gela.