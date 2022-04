Ragusa, inaugurata la sede di Studio3A-Valore

Studio3A-Valore S.p.A. operava già da anni in Sicilia, ma mancava un punto di riferimento “fisico” per i tantissimi assistiti e tutti i cittadini che hanno bisogno di supporto: adesso questa “casa della giustizia per tutti”, come l’ha definita il Presidente, Ermes Trovò, è diventata realtà. Venerdì scorso, in viale Europa 449 a Ragusa, è stata inaugurata la nuova sede della società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, la prima nella regione e l’undicesima in Italia: un investimento importante per dare una risposta ancora più efficace e offrire servizi sempre migliori alle numerose persone che si affidano all’azienda.