Il Gran Premio delle Generazioni assegnato allo sciclitano Renato Fidone

Dal 2009 l’Università delle Generazioni assegna premi, attestati e riconoscimenti a persone, personaggi e personalità che, del mondo socio-culturale, hanno dato un grande o significativo contributo, soprattutto etico, alla Comunità di appartenenza, spendendosi “con slancio e generosità a favore del bene comune. In occasione del Primo Maggio, festa del lavoro, il “Gran Premio delle Generazioni” è stato assegnato a dodici personaggi: sette sono calabresi, un abruzzese, un emiliano, un molisano, una piemontese e un siciliano, Renato Fidone.

Renato Fidone (1950), dirigente Ausl, è conosciuto per la sua attività nel Teatro amatoiriale come autore, attore, regista ma anche direttore artistico regionale ed esponente nazionale della Fita (Federazione italiana teatro amatoriale).