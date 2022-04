Elezioni, Miceli: "Mettiamo in campo le migliori energie per Palermo"

"Il messaggio è di mettere in campo le migliori energie della città è per guardare al futuro di Palermo e dell'intera area metropolitana". Lo ha detto Franco Miceli, candidato dell'area progressitsa (Pd, M5s e movimenti civici) a sindaco di Palermo, nel pomeriggio, alla presentazione pubblica della sua candidatura a Villa Filippina.

"Non vado alla ricerca di carriere politiche - ha sottolineato parlando davanti a oltre 500 persone - posso assicurare che il mio impegno sarà per 5 anni per Palermo e i miei più stretti collaboratori saranno i presidenti delle circoscrizioni e le circoscrizioni, bisogna guardare al territorio".

"Non mi occupo di formule politiche, quello che sto facendo non riguarda sperimentazioni di alleanze che possono servire a livello nazionale. Probabilmente lo saranno anche, ma non è questo il compito principale.

Ho accettato questo incarico perché ritengo che Palermo abbia bisogno di un impegno globale da parte di tutti i cittadini, me compresso, in quanto rappresentante di una parte della società civile palermitana. Non mi occuperò di formule politiche". Lo ha detto Franco Miceli, candidato dell'area progressista - Pd, M5s e movimenti civici - a sindaco di Palermo, nel pomeriggio, a Villa Filippina, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se l'alleanza giallorossa a Palermo può avere valenza in chiave nazionale.

"Sono stato proposto da una compagine di governo, ho ricercato, però, e l'ho ottenuta, il massimo di autonomia e indipendenza, ho messo insieme le forze del centrosinistra e di progresso di questa città e anche la partecipazione delle associazioni civiche, del civismo, importante nella realtà palermitana".

Lo ha detto Franco Miceli, candidato dell'area progressista - Pd, M5s e movimenti civici - a sindaco di Palermo, nel pomeriggio, alla presentazione pubblica della sua candidatura a Villa Filippina."Tutto questo deve guardare al futuro senza stare con lo sguardo rivolto all'indietro. È finita una fase della storia della città di Palermo - ha sottolineato Miceli -. Questa fase si è esaurita, ha esaurito la sua spinta propulsiva. Adesso è bene che altre forze prendano in mano questa bandiera del progresso della città di Palermo, le migliori energie della città e soprattutto le donne, i giovani". Prima dell'apertura della presentazione pubblica Miceli ha voluto dare spazio a una delegazione dei 546 lavoratori e lavoratrici del call center Almaviva che gestiscono il call center di Ita che vedono ancora una volta la loro occupazione a rischio.