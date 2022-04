Calcio, in Promozione il Frigintini torna al successo contro il Priolo: decide Sangiorgio al tramonto del primo tempo (1 a 0)

La penultima gara interna della stagione riporta il sorriso all’interno del gruppo del Frigintini calcio. Impegnati contro i siracusani del Priolo Gargallo per Pianese e compagni arriva il successo che interrompe la striscia di risultati negativi (arrivati, però, contro le prime tre della classifica) e aumenta il distacco proprio nei confronti del Priolo; ora staccato di quattro punti per mantenere (almeno) la settima posizione. Ha vinto, quindi, il Frigintini con un gol realizzato al 44’ del primo tempo da Kevin Sangiorgio dopo che lo stesso attaccante ne aveva falliti altri due, imitato da Davide Calabrese. Occasione mancata al 6’ da Sangiorgio, che si ripete al 24’ quando in combinazione con Sella non riesce a dare il tocco decisivo al pallone che stazionava dentro l’area di porta. Poi è stata la volta di Calabrese (nella foto) a non finalizzare al meglio il fraseggio con i propri compagni al 30’ e al 33’. Errori che potevano costare care considerato che gli ospiti sul finire del tempo si sono fatti più intraprendenti e hanno provato ad impensierire La Licata. Che para al 36’ una conclusione debole di Bonaccorso e si ripete –questa volta in modo decisivo- al 40’ quando l’attaccante ospite gli si presenta solo davanti, ma il numero uno locale compie una prodezza deviando la conclusione e salvando la propria porta dalla capitolazione. Sulla rimessa in gioco la veloce ripartenza dei rossoblù con Galfo che dalla sinistra crossa al centro per Sangiorgio che questa volta trova il tempo giusto per mirare l’angolino basso alla destra del portiere ospite e superarlo senza dargli la possibilità di intervenire: 1-0 e si va al riposo con questo risultato. Che rimarrà tale anche nel secondo tempo, con la gara che scade sempre più di tono sotto l’aspetto tecnico. Dopo 4’ di recupero arriva il triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce il successo del Frigintini.

FRIGINTINI 1

PRIUOLO GARGALLO 0

Frigintini: La Licata, Pisana (30’ st. Assenza), Arrabito, Gugliotta (21’ st. Drago), Pianese, Di Martino, Sangiorgio (34’ st. Spadaro), Milana, Galfo, Calabrese (40’ st. Occhipinti), Sella (27’ st. Iemmolo). All. Di Rosa

Priolo Gargallo: De Luca, Dispinzieri, Curcio, Anfuso, Argentino, Cassia, Wally (12’ st. Miceli), Di Bernardo, Germano, Bonaccorso (40’ st. Vasile), Cannarella (24’ st. Brancaforte). All. Modicano

Arbitro: Giovanni Venuto (Messina); Assistenti: Gaetano Florio e Calogero Milioto (Agrigento)

Rete: pt.44’ Sangiorgio