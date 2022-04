Siracusa, vola dalla scogliera: salvato da un elicottero dei vigili del fuoco

Tragedia sfiorata questa mattina a Siracusa in via Riviera Dionisio il Grande. Un ragazzo di 17 anni è precipitato dalla scogliera ed è stato recuperato grazie all'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. Secondo alcune testimonianze, il ragazzo avrebbe fatto un volo di una 15 di metri procurandosi fratture multiple. Scattato l'allarme sul posto Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto, vigili del fuoco e 118. Il personale dei vigili saf (specializzato in tecniche di soccorso di derivazione speleologia Alpino fluviale), la moto d’acqua dei pompieri e l’elicottero drago 42 proveniente da Catania hanno recuperato il giovane che è stato trasportato all’eliporto di contrada Pantanelli e successivamente con l’ambulanza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Il giovane era dolorante ma cosciente. Per i medici il ragazzo resta in prognosi riservata per i traumi riportati, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.