Siracusa, controllo del territorio: la Polizia denuncia 3 persone

Nella mattinata di domenica, agenti delle volanti nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno fermato e controllato un siracusano di 42 anni che, nonostante positivo al Covid e sottoposto ad isolamento, si trovava fuori dalla propria abitazione in violazione delle vigenti leggi sanitarie.

Inoltre, nel pomeriggio, ad un posto di controllo effettuato in via Santi Amato, hanno bloccato uno scooter con a bordo due minori che in un primo momento, alla vista della polizia, cercavano di dileguarsi.

Dai successivi accertamenti si accertava che i due giovani, rispettivamente di 14 e 17 anni, erano a bordo di un ciclomotore rubato poco prima e, pertanto, venivano denunciati per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.