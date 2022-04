Floridia senz'acqua per un guasto: una pompa in tilt

Carenza d'acqua nelle abitazioni di Floridia per il guasto ad una pompa di sollevamento, la numero di 2 di contrada Puzzone. I tecnici comunali da questa mattina sono al lavoro per riparare il guasto. Secondo quanto si apprende, sarebbe andato in tilt un motore per il sollevamento dell'acqua lasciando mezza città assetata. Il capo dell'Ufficio tecnico riferisce che il disservizio si è verificato sabato e soltanto questa mattina è stata trovata a Messina una pompa di 100 cavalli che verrà installata soltanto nel pomeriggio. La situazione si normalizzerà soltanto in serata.