Comitato di Cassibile: da valutare l'uso del Villaggio per gli extracomunitari

Il Comitato dei cittadini di Cassibile che ha firmato la petizione contro il villaggio per extracomunitari di via dei Timi, considerato che ad oggi 11 Aprile 2022 il centro rimane chiuso, nonostante l’ingente spese sostenuta per costruirlo; Considerato altresì che già una grande quantità di persone lavoratori stagionali si sono stanziate nel territorio;

Visto che molti di loro si sono allocati in diverse zone del territorio in abitazioni di fortuna, di fatto delle piccole baraccopoli, ed addirittura alcune tende sono state piazzate in prossimità del villaggio e precisamente in Via Dei Timi proprio davanti il cancello di ingresso del centro chiede al presidente della Regione, Nello Musumeci ed al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, che il sito va utilizzato esclusivamente in stato di emergenze cioè solo quando la situazione diventa critica e al contrario non adotta una comportamento preventivo organizzato per tempo nonostante il problema si conosca da oltre 25 anni.