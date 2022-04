Uova di Pasqua dei carabinieri di Catania ai bambini del Policlinico

E’ stata gradita l’ormai consueta visita dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania che, nei locali del Policlinico Universitario, hanno voluto esternare la loro vicinanza e solidarietà ai piccoli degenti ed il ringraziamento al personale del nosocomio donando delle uova di Pasqua realizzate per l’Arma ai bambini costretti a permanere nell’ambiente ospedaliero in occasione della festività.

La visita si è svolta nella hall del padiglione 4, dove, il Colonnello Rino Coppola, Comandante Provinciale, accompagnato da una rappresentanza di militari della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, è stato accolto dal Direttore Sanitario Aziendale, dott. Antonio Lazzara (in sostituzione del Direttore Generale, dott. Gaetano Sirna) , dal Direttore medico del Presidio Ospedaliero, dott. Paolo Adorno, dalla prof.ssa Giovanna Russo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica, dal dott. Salvo D’Amico, oncologo e dal dott. Luigi Coppola, coordinatore infermieristico di Oncoematologia pediatrica, che in un clima di cordialità hanno preso in carico i doni destinati ai bimbi.

Agli auguri per le festività pasquali è stato aggiunto per i piccoli e per le loro famiglie l’augurio di un veloce ritorno a casa e per tutti l’auspicio di riuscire a superare in tempi brevi questo periodo così difficile.