Siracusa, auto vola in campagna in viale Paolo Orsi: donna in ospedale

Sarebbe stata una brusca manovra a portare fuori strada un'automobile finita in aperta campagna a Siracusa. L'incidente autonomo, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato questa mattina qualche minuto prima delle 11,30 in viale Paolo Orsi, alla periferia sud della città. Il veicolo con tre occupanti a bordo, ha sfondato la ringhiera di metallo ed ha finito la corsa in campagna. Uno degli occupanti, una ragazza, è stata trasportata in ospedale Umberto I° con un'ambulanza del 118, coi vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tetto dell'auto per estrarre la donna dalle lamiere contorte. Gli altri due occupanti sono riusciti a uscire fuori dall'auto con i propri piedi anche se visibilmente sotto choc per la tragedia scampata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale per i rilievi del caso.